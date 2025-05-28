Татарстан попал в число регионов с наибольшим количеством объектов размещения от суперхозяев

По статистике «Авито Путешествий», больше всего объектов размещения от суперхозяев находится в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Татарстане. Пятое место делят между собой Калининградская область и Москва.

Статус «Суперхозяин» на портале присваивается хостам, которые предоставляют гостям высокий уровень сервиса сразу по нескольким показателям — от оценок самих клиентов до скорости ответов в чатах. Объявления от таких арендодателей выводятся в приоритетном порядке в поисковой выдаче, в режиме карты принадлежащие им объекты выделяются фиолетовым цветом. В свою очередь, у гостей такие объявления повышают доверие к бронированию конкретного варианта размещения.

Среди критериев на получение бейджа:

уровень сервиса в местах размещения не ниже 41%;

рейтинг профиля и самого объекта — 4,5 балла или выше;

редкая отмена гостями заявок на проживание;

арендодатель отвечает на входящие сообщения в рабочее время в течение часа.

Все показатели пересчитываются каждый день, что позволяет поддерживать базу в актуальном состоянии.