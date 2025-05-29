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Сегодня в Татарстане температура поднимется до +31 градуса

07:00, 29.05.2025

Осадков не ожидается

Сегодня в Татарстане температура поднимется до +31 градуса
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с. Утром температура составит порядка +11 градусов и выше, на западе от +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +26 до +31 градуса, в Казани — от +29 до +31 градуса.

Галия Гарифуллина

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