Сегодня в Татарстане температура поднимется до +31 градуса
Осадков не ожидается
Сегодня в Татарстане будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с. Утром температура составит порядка +11 градусов и выше, на западе от +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +26 до +31 градуса, в Казани — от +29 до +31 градуса.
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