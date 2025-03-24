В Татарстане от туберкулеза в 2024 году умерли 43 человека

Фото: Татьяна Демина

В Татарстане в 2024 году зарегистрировано 43 случая смерти от туберкулеза. Об этом на пресс-конференции сообщила Анна Алешина, начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Татарстану.

Среди них 11 человек впервые узнали о своем заболевании. Алешина заявила, что многие из умерших игнорировали профилактические меры, не проходили регулярные обследования и отказывались от лечения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Несмотря на эти случаи, уровень смертности от туберкулеза в Татарстане снизился на 8% по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в республике было зафиксировано 793 случая заболевания, что соответствует уровню 19,8 на 100 тысяч жителей.

— С 2000 года заболеваемость туберкулезом в республике снизилась в четыре раза, тогда этот показатель составлял 75 на 100 тысяч населения, — добавила Алешина.

В среднем ежегодное снижение заболеваемости в Татарстане составляет около 10%.

Анастасия Фартыгина