Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости республики. Соответствующий текст опубликован на официальном сайте Кремля.

— Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — Дня независимости. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене. Российско-азербайджанские отношения носят дружественный, союзнический характер, — говорится в поздравлении.

Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Баку смогут обеспечить дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества и партнерского взаимодействия в международных делах. По его словам, это отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

— Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, — добавил Путин, пожелав всем гражданам Азербайджана мира и процветания.

Напомним, Алиев не принял участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве.

Рената Валеева