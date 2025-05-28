ВЭБ.РФ выпустит сукук-облигации и профинансирует проект в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане

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ВЭБ.РФ рассматривает возможность выпуска сукук-облигаций, соответствующих нормам исламского партнерского финансирования, сообщил зампредседателя компании Константин Вышковский. Об этом пишет ТАСС.

Новая стратегия развития ВЭБ.РФ до 2030 года предусматривает значительное увеличение кредитного портфеля, что требует диверсификации инвесторской базы и разработки новых инструментов привлечения средств.

— В этом контексте рассматриваем возможность расширения инструментария привлечения заемных средств за счет инструментов партнерского финансирования, — подчеркнул он.

Выпуск проектных партнерских облигаций таким крупным игроком, как ВЭБ.РФ, может стать важным шагом для развития российского финансового рынка, считает Вышковский. Это также может привлечь на российский рынок иностранных инвесторов из дружественных стран, для которых формат партнерского финансирования является приоритетным.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках развития партнерского финансирования на KazanForum ВЭБ.РФ заключил соглашение с правительством Татарстана о взаимодействии и сотрудничестве. Соглашение направлено на разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса региона и привлечение частных российских и иностранных инвестиций.

— В настоящее время работаем над сделкой по выпуску партнерских облигаций для фондирования проекта строительства промышленной инфраструктуры для технологических лидеров Татарстана, — заявил Вышковский. С этой целью ВЭБ заключил соглашение о сотрудничестве с ОЭЗ «Алабуга».

Пилотная сделка предполагает строительство современного производственного комплекса в сфере «Перспективные материалы и технологии» на территории «Алабуги». На первом этапе планируется выпуск облигаций объемом порядка 5 млрд рублей.

Рената Валеева