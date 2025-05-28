В России за сутки потушено 57 лесных пожаров, борьба с огнем продолжается в 10 регионах

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За прошедшие сутки в России удалось ликвидировать 57 лесных пожаров в 23 регионах страны. Несмотря на положительную динамику, активные работы по тушению продолжаются в 10 регионах, где зафиксировано 112 действующих лесных пожаров.

В борьбе с огненной стихией задействовано 4,2 тыс. человека, 759 единиц техники, а также 26 воздушных судов. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки привлечено 72 воздушных судна.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Забайкальском крае и Бурятии. В Забайкалье для оказания помощи местным службам направлены 1 033 работника Федеральной Авиалесоохраны, а также специалисты из Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской, Свердловской и Омской областей, Якутии, Бурятии, Карелии, Приморского края и ГАУ «Якутлесресурс».

В связи с повышенной пожарной опасностью режим ЧС введен в трех регионах страны. Особый противопожарный режим действует в 46 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 85 субъектах России.

За 26 мая в России было ликвидировано 53 лесных пожара в 17 регионах.

Рената Валеева