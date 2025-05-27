В России за сутки потушили 53 лесных пожара в 17 регионах

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 53 лесных пожара в 17 регионах. В то же время продолжаются работы по тушению 113 лесных пожаров в девяти регионах страны.

Для борьбы с огнем было задействовано:

4 257 человек личного состава,

704 единицы техники,

28 воздушных судов.

На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работает 81 воздушное судно.

Особое внимание уделяется Забайкальскому краю, где в тушении пожаров помогают 996 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны, а также специалисты из Коми, ХМАО, Иркутской, Свердловской и Омской областей, Якутии, Бурятии, Карелии и Приморского края.

В настоящее время режим ЧС введен в трех регионах, а особый противопожарный режим действует в 46 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 85 регионах страны.

Накануне было потушено 69 лесных пожаров в 19 регионах страны.

Рената Валеева