Минобороны: за ночь с 27 на 28 мая перехвачено 296 беспилотников

Фото: Татьяна Демина

В течение ночи с 21.00 мск 27 мая до 07.00 28 мая дежурными средствами противовоздушной обороны России было уничтожено и перехвачено 296 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Атаки были отражены над территориями Московского региона, а также Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

В период с 20 по 27 мая российские средства ПВО перехватили 1465 беспилотных летательных аппаратов над территорией России.



Рената Валеева