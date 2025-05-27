Минобороны: российские средства ПВО перехватили более 1400 беспилотников за неделю
В период с 20 по 27 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 1465 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Российской Федерации. Об этом сегодня сообщило министерство.
В оборонном ведомстве заявили о значительном увеличении атак со стороны киевского режима с применением дронов и реактивных снарядов западного производства, направленных на гражданские объекты на российской территории, начиная с 20 мая.
По данным Минобороны, за указанный период российскими средствами ПВО был уничтожен в общей сложности 2331 украинский беспилотник, включая 1465 перехваченных вне зоны проведения специальной военной операции.
Минобороны заявило о намерении продолжить нанесение массированных ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины в ответ на участившиеся, по мнению ведомства, террористические атаки и провокации киевского режима.
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