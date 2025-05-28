Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам выданных кредитов в апреле

Фото: Максим Платонов

Объем выдач в розничном кредитовании в России в апреле 2025 года упал на 54% в годовом выражении, достигнув 733 млрд рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество выданных кредитов также сократилось на 57%, составив 2,6 млн.

Падение затронуло все сегменты розничного кредитования. По сравнению с мартом 2025 года количество выдач сократилось на 5%, объем кредитования остался практически без изменений.

Наибольшая доля в структуре кредитования приходится на ипотеку (37%), за ней следуют кредиты наличными (28%), кредитные карты (19%) и автокредиты (14%).



Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам выданных кредитов в апреле. В республике было оформлено 71,71 тыс. кредитов на сумму 23,32 млрд рублей. Впереди Татарстана — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В апреле 2025 года средний размер выданных автокредитов в Татарстане составил 1,22 млн рублей, что на 7,6% меньше, чем в апреле 2024 года (1,32 млн рублей).



Рената Валеева