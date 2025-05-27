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Трамп приостановил выдачу студенческих виз из-за новых проверок

21:10, 27.05.2025
Трамп приостановил выдачу студенческих виз из-за новых проверок
Фото: Реальное время

Администрация Трампа временно остановила проведение собеседований на студенческие визы в США, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Причиной стало внедрение обязательной проверки соцсетей иностранцев, что может значительно замедлить процесс выдачи виз.

Новые меры ударят по американским университетам, которые активно зависят от иностранных студентов.

Ранее сообщалось, что Гарвард лишился федеральных грантов из-за отказа выполнять требования Трампа по борьбе с антисемитизмом.

Матвей Гавриков

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