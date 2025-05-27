Утверждены актеры на главные роли в сериале HBO по Гарри Поттеру
Сериал, который выйдет в 2027 году, станет точной адаптацией книг Джоан Роулинг. Роли исполнят:
- Доминик Маклафлин (Гарри Поттер);
- Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер);
- Аластар Стаут (Рон Уизли).
Джоан Роулинг выступит исполнительным продюсером проекта.
Напомним, что недавно кастинг на роль Северуса Снейпа (этого персонажа традиционно изображали светлокожим) прошел Паапа Эссьеду, что вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников вселенной «Гарри Поттера». Часть фан-сообщества выразила несогласие с этим решением, утверждая, что темнокожий актер не сможет органично вписаться в образ, каким он был представлен в книгах и предыдущих экранизациях.
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