Новости общества

03:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Утверждены актеры на главные роли в сериале HBO по Гарри Поттеру

18:30, 27.05.2025
Утверждены актеры на главные роли в сериале HBO по Гарри Поттеру
Фото: Artem Maltsev на Unsplash

Сериал, который выйдет в 2027 году, станет точной адаптацией книг Джоан Роулинг. Роли исполнят:

  • Доминик Маклафлин (Гарри Поттер);
  • Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер);
  • Аластар Стаут (Рон Уизли).

Джоан Роулинг выступит исполнительным продюсером проекта.

Напомним, что недавно кастинг на роль Северуса Снейпа (этого персонажа традиционно изображали светлокожим) прошел Паапа Эссьеду, что вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников вселенной «Гарри Поттера». Часть фан-сообщества выразила несогласие с этим решением, утверждая, что темнокожий актер не сможет органично вписаться в образ, каким он был представлен в книгах и предыдущих экранизациях.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также