Умер актер Василий Фунтиков, сыгравший в фильме «Каникулы Кроша»

Фото: Динар Фатыхов

Актер Василий Фунтиков, известный по роли в телевизионном фильме «Каникулы Кроша», скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает РБК.

В его фильмографии — около 30 фильмов, включая «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого» и «Презумпция невиновности».

В Союзе кинематографистов России отметили, что Фунтиков был искренним, добрым и дружелюбным человеком, всегда готовым помочь коллегам и друзьям.

Матвей Гавриков