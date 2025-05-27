Умер актер Василий Фунтиков, сыгравший в фильме «Каникулы Кроша»
Актер Василий Фунтиков, известный по роли в телевизионном фильме «Каникулы Кроша», скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает РБК.
В его фильмографии — около 30 фильмов, включая «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого» и «Презумпция невиновности».
В Союзе кинематографистов России отметили, что Фунтиков был искренним, добрым и дружелюбным человеком, всегда готовым помочь коллегам и друзьям.
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