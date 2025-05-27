Губернатор Калининградской области запретил вывоз картофеля из региона
Губернатор Алексей Беспрозванных ввел запрет на вывоз картофеля из Калининградской области, заявив, что регион пока не обеспечивает себя овощами в полном объеме. Об этом сообщает РБК.
По его словам, несмотря на заверения Минсельхоза об избытке урожая (149 тыс. тонн в 2024 году), часть картофеля вывозится, а местные жители сталкиваются с ростом цен до 100 рублей за кг.
Минсельхоз объяснил подорожание тем, что продавцы завозят картофель из других регионов и стран, увеличивая затраты на логистику.
Ведомство связывает сезонный рост цен с истощением запасов и высокими затратами на хранение. Новый урожай, по прогнозам, должен снизить стоимость продукта.
Напомним, что сегодня Лукашенко отметил дефицит картошки в Белоруссии, так как ее полностью продали в Россию.
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