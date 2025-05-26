За сутки в России потушено 69 лесных пожаров, продолжается тушение еще 120 очагов
За прошедшие сутки в России было ликвидировано 69 лесных пожаров в 19 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 120 лесных пожаров в 11 регионах.
В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства:
- 4 294 человека личного состава;
- 731 единица наземной техники;
- 38 воздушных судов для тушения пожаров;
- 83 воздушных судна осуществляют мониторинг лесопожарной обстановки.
Особое внимание уделяется Забайкальскому краю, где помощь в тушении оказывают 1 060 работников Федеральной Авиалесоохраны, а также специалисты из Коми, ХМАО, Иркутской, Свердловской и Омской областей, Якутии, Бурятии, Карелии и Приморского края.
В настоящее время режим ЧС введен в трех регионах, а особый противопожарный режим действует в 46 субъектах России. Пожароопасный сезон продолжается в 85 регионах.
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