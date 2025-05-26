В Казани потушили пожар в школе №67

Фото: Реальное время

В Казани потушили пожар в школе №67. Ранее в столице Татарстана проводилась эвакуация учеников из-за густого дыма, сообщает корреспондент «Реального времени».

— В 11.38 поступило сообщение о пожаре в г.Казани, ул.Дежнева, 1, школа №67. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала. В 12.03 ликвидация открытого горения в подсобном помещении актового зала на площади 15 кв. метров. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

Реальное время / realnoevremya.ru

На месте происшествия работают пожарные службы. Очевидцы сообщили, что возгорание произошло в актовом зале и коридоре на третьем этаже учебного заведения.