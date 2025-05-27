Арест продлен четверым фигурантам дела о хищении у певицы Ларисы Долиной, один из них — уроженец Казани

Фото: Максим Платонов

Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста до 3 августа четырём фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств у известной певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, арест продлен в отношении Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основы и Артура Каменецкого. Следствие по делу также продлено на два месяца.

Суд удовлетворил иск прокурора в интересах Долиной о взыскании ущерба и вернул певице квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий.

По версии следствия, Лариса Долина передала Цырульниковой часть денег, выманенных у нее телефонными мошенниками. Трое фигурантов уже признали вину.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Леонтьев, 43-летний житель Йошкар-Олы с судимостями, по данным следствия, обеспечивал связь между участниками преступной группы, покупая средства связи и сим-карты. Он также получал данные о банковских картах, на которые переводились похищенные деньги, обналичивал их и распределял между соучастниками. В июле прошлого года он обналичил более 3,1 млн рублей, полученных от потерпевшей. Леонтьев признал вину, заявив, что действовал за деньги.

Артур, 27-летний уроженец Казани, ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и пропаганду нацистской символики. Во время обыска у него была обнаружена банковская карта, на которую переводились средства певицы. Каменецкий был задержан в конце ноября и признал вину. В прошлом он был осужден за разбой, вымогательство и грабеж.

21-летний Основа, арестованный в конце декабря, утверждает, что стал жертвой обмана. Его карта также использовалась для переводов от Долиной, однако он заявляет, что не знал о мошенничестве и не получал денег, а карту оформил по просьбе друга.

Рената Валеева