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Банк России опубликовал курс валют на вторник, 27 мая

19:37, 26.05.2025
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 27 мая
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 27 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 0,05 рубля, юань — вырос на 0,003 рубля, евро подешевел на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,66 рубля;
  • евро — 90,46 рубля;
  • юань — 11,08 рубля.
Анастасия Фартыгина

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