Банк России опубликовал курс валют на вторник, 27 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 27 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал на 0,05 рубля, юань — вырос на 0,003 рубля, евро подешевел на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,66 рубля;
- евро — 90,46 рубля;
- юань — 11,08 рубля.
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