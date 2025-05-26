В Казани арестовали иностранца по делу об убийстве жены

Фото: Динар Фатыхов

В Кировском районном суде Казани арестовали иностранца, которого обвиняют в убийстве супруги. Суд решил отправить его в следственный изолятор до 24 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным прокуратуры Татарстана, трагедия произошла 24 мая, когда мужчина нанес своей 35-летней жене смертельные ножевые ранения. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК (убийство).

Сослуживцы женщины сообщили, что супруги находились в процессе развода. У мужчины двойное гражданство — Германии и Турции. В момент инцидента в доме находился их ребенок, который отмечал день рождения. Убитая была директором школы художественной гимнастики «Вдохновение».

Анастасия Фартыгина