Германия сняла ограничения по дальности оружия для Украины

Фото: Максим Платонов

Германия больше не ограничивает дальность оружия, которое поставляется Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.

Он уточнил, что теперь ни Великобритания, ни Франция, ни США не накладывают ограничения на военные поставки.

— Это означает, что Украина теперь может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории России, — добавил Мерц.

Ранее, в апреле, канцлер упоминал возможность поставок крылатых ракет Taurus для Украины, если это будет согласовано с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус тогда высказывал сомнения относительно этой идеи.

В ответ на эти изменения официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые удары немецкими ракетами по российским объектам будут рассматриваться как участие Германии в конфликте на стороне Украины.

Напомним, что Россия и Украина завершили обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии.



Анастасия Фартыгина