Казанский блогер-провокатор «попался» Госавтоинспекции без прав

Фото: Максим Платонов

В ходе прошедших выходных в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл» сотрудники Госавтоинспекции Казани пресекли нарушения ПДД и режима тишины со стороны водителей мототранспорта. Среди задержанных оказался 20-летний житель Казани, известный в Сети как блогер, неоднократно провоцировавший своими действиями сотрудников ГАИ, сообщили в пресс-службе.

На улице Приволжской был остановлен питбайк, за рулем которого находился молодой человек, не имеющий водительского удостоверения соответствующей категории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Питбайк, принадлежащий блогеру, был изъят и помещен на специализированную охраняемую стоянку.

С наступлением тепла подростки все чаще выезжают на шоссе на питбайках. О том, как инспекторы встречают эти вызовы, начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов рассказал на онлайн-конференции «Реального времени».

Рената Валеева