Казанский блогер-провокатор «попался» Госавтоинспекции без прав
В ходе прошедших выходных в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл» сотрудники Госавтоинспекции Казани пресекли нарушения ПДД и режима тишины со стороны водителей мототранспорта. Среди задержанных оказался 20-летний житель Казани, известный в Сети как блогер, неоднократно провоцировавший своими действиями сотрудников ГАИ, сообщили в пресс-службе.
На улице Приволжской был остановлен питбайк, за рулем которого находился молодой человек, не имеющий водительского удостоверения соответствующей категории.
Питбайк, принадлежащий блогеру, был изъят и помещен на специализированную охраняемую стоянку.
С наступлением тепла подростки все чаще выезжают на шоссе на питбайках. О том, как инспекторы встречают эти вызовы, начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов рассказал на онлайн-конференции «Реального времени».
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