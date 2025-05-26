В России почти 9 млн человек страдают заболеваниями нервной системы

Фото: Михаил Захаров

Заболевания нервной системы диагностированы у почти 9 млн россиян, из них более 101 тыс. страдают рассеянным склерозом. Об этом сообщила директор департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. Ее слова передает ТАСС.

По словам Каракулиной, в текущем году впервые в жизни диагноз «заболевание нервной системы» был поставлен 2,1 млн человек, в том числе рассеянный склероз — 6,8 тысячи.

— Сегодня общая заболеваемость нервной системы взрослого населения Российской Федерации составляет более 8,9 млн человек, а число лиц с повреждением миелиновой оболочки нейрона — 117 тыс., из которых более 101 тыс. — с рассеянным склерозом, — отметила она.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кадровый потенциал неврологической службы в России на 2024 год составляет около 20 тыс. специалистов. Из них 9,4 тыс. работают в стационарах, а более 10,1 тыс. — в первичном звене здравоохранения.

Каракулина также отметила увеличение посещаемости неврологов на 14,8% по сравнению с 2020 годом и рост числа пациентов, состоящих на диспансерном учете.

Детский невролог, заведующая неврологическим отделением городской детской больницы №8, кандидат медицинских наук Резеда Шигабутдинова поделилась своими рекомендациями о том, как подготовить ребенка к сложному периоду ОГЭ и ЕГЭ.

Рената Валеева