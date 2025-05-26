Дегтярев: более 93% российских детей регулярно занимаются спортом

Фото: Динар Фатыхов

Физическая культура и спорт становятся все более популярными среди подрастающего поколения в России. Об этом заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, пишет ТАСС.

По его словам, 93,4% детей в стране, а это почти 24 млн несовершеннолетних, регулярно занимаются физкультурой и спортом.

Министр также отметил, что ежегодно на подготовку спортивного резерва для сборных команд Минспорта выделяется 1,3 млрд рублей. Ведется активный мониторинг финансирования учреждений спортивной подготовки в регионах в соответствии с федеральными стандартами и программами по 157 видам спорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется финансовой поддержке спорта на региональном уровне.

— Минимальная доля расходов региональных бюджетов на физкультуру и спорт должна быть не менее 2%, в 59 регионах этот показатель уже достигнут или превышен, — заявил Дегтярев.

Однако, по словам министра, в 30 регионах доля расходов на спорт все еще ниже 2%.

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Рената Валеева