Дегтярев: более 93% российских детей регулярно занимаются спортом
Физическая культура и спорт становятся все более популярными среди подрастающего поколения в России. Об этом заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, пишет ТАСС.
- По его словам, 93,4% детей в стране, а это почти 24 млн несовершеннолетних, регулярно занимаются физкультурой и спортом.
Министр также отметил, что ежегодно на подготовку спортивного резерва для сборных команд Минспорта выделяется 1,3 млрд рублей. Ведется активный мониторинг финансирования учреждений спортивной подготовки в регионах в соответствии с федеральными стандартами и программами по 157 видам спорта.
Особое внимание уделяется финансовой поддержке спорта на региональном уровне.
— Минимальная доля расходов региональных бюджетов на физкультуру и спорт должна быть не менее 2%, в 59 регионах этот показатель уже достигнут или превышен, — заявил Дегтярев.
Однако, по словам министра, в 30 регионах доля расходов на спорт все еще ниже 2%.
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