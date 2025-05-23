Татарстан готов провести зимние Игры БРИКС уже в этом году

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В Татарстане заявили, что готовы принять зимние Игры БРИКС уже этой зимой, хотя программа соревнований еще не завершена. Об этом сообщил ТАСС министр спорта республики Владимир Леонов.

Татарстан ранее поднимал вопрос о проведении зимних Игр БРИКС, подчеркнув, что инфраструктура региона хорошо подготовлена.

— Мы достаточно сильно выросли с точки зрения инфраструктуры для зимних видов спорта. У нас один из лучших лыжно-биатлонных комплексов в стране, где можно проводить международные соревнования, — сказал Леонов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Идея провести зимние Игры возникла во время летних Игр БРИКС, которые проходили в Казани в июне 2024 года.

— Желающих провести соревнования нашлось достаточно большое количество, — добавил министр. Пока точные даты и формат зимних Игр не определены, рассматриваются возможности проведения либо в конце этого года, либо в следующем.

Также Казань рассматривается как возможное место проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Окончательное решение будет принято осенью 2025 года.



Анастасия Фартыгина