Следком просит ареста иностранца, убившего директора школы «Вдохновение»

Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело и предъявил обвинение 49-летнему иностранному гражданину Мете Эцфелу в убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Преступление квалифицировано по статье 105 УК РФ — «Убийство».

В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ходатайство уже поступило в Кировский райсуд Казани, уточнили в пресс-службе суда. К заседанию будет привлечен переводчик.

Ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил держать его в курсе хода расследования по данному делу.

Отметим, что Следственный комитет Татарстана возбудил дело после убийства директора школы «Вдохновение» Елены Рябининой, произошедшего в жилом комплексе «Волжская гавань» в Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Прокуратура Казани взяла расследование дела на контроль.

По предварительным данным, причиной трагедии стали личные неприязненные отношения между супругами. По информации МВД по РТ, злоумышленника задержали в квартире соседнего дома спустя два дня после инцидента. Ребенок погибшей не пострадал и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

Источник «Реального времени» сообщил, что подозреваемый обладает двойным гражданством — Турции и Германии.