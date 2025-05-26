Следком просит ареста иностранца, убившего директора школы «Вдохновение»
Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело и предъявил обвинение 49-летнему иностранному гражданину Мете Эцфелу в убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
Преступление квалифицировано по статье 105 УК РФ — «Убийство».
В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ходатайство уже поступило в Кировский райсуд Казани, уточнили в пресс-службе суда. К заседанию будет привлечен переводчик.
Ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил держать его в курсе хода расследования по данному делу.
Отметим, что Следственный комитет Татарстана возбудил дело после убийства директора школы «Вдохновение» Елены Рябининой, произошедшего в жилом комплексе «Волжская гавань» в Казани.
Прокуратура Казани взяла расследование дела на контроль.
По предварительным данным, причиной трагедии стали личные неприязненные отношения между супругами. По информации МВД по РТ, злоумышленника задержали в квартире соседнего дома спустя два дня после инцидента. Ребенок погибшей не пострадал и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
Источник «Реального времени» сообщил, что подозреваемый обладает двойным гражданством — Турции и Германии.
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