Фазлеева возглавит рабочую группу по подготовке церемонии «Золотая Маска» в Татарстане

Фото: Михаил Захаров

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева может стать председателем рабочей группы по подготовке XXXI церемонии национальной театральной премии «Золотая Маска», которая в 2025 году пройдет в Казани. Соответствующая информация содержится в проекте распоряжения Кабмина, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В числе зампредседателя рабочей группы рассматриваются министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Секретарем группы планируют назначить первого заместителя министра культуры республики Юлию Адгамову.

В состав рабочей группы также могут войти руководители ряда ключевых ведомств Татарстана: министр образования и науки Ильсур Хадиуллин, министр дорожного транспорта Фарит Ханифов, министр здравоохранения Марсель Миннуллин, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров и другие.

Рената Валеева