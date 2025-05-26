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Происшествия

В Казани остановили движение троллейбусов №1 и 2

11:55, 26.05.2025

Это связано с повреждением автокраном контактной сети

В Казани остановили движение троллейбусов №1 и 2
Фото: Максим Платонов

В Казани остановили движение троллейбусов №1 и 2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс» .

Это связано с повреждением автокраном контактной сети троллейбуса на перекрестке улиц Декабристов — Чистопольской. Сейчас ведутся работы по восстановлению контактной сети.

Напомним, подобный случай произошел 1 апреля.

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