В Казани остановили движение троллейбусов №1 и 2
Это связано с повреждением автокраном контактной сети
В Казани остановили движение троллейбусов №1 и 2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс» .
Это связано с повреждением автокраном контактной сети троллейбуса на перекрестке улиц Декабристов — Чистопольской. Сейчас ведутся работы по восстановлению контактной сети.
Напомним, подобный случай произошел 1 апреля.
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