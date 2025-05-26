Все россияне с пострадавшего в Йемене танкера Seven Pearls покинули территорию страны
Все российские граждане, входившие в состав экипажа танкера Seven Pearls, пострадавшего в Йемене в результате авиаударов США, покинули территорию Йемена спустя месяц после инцидента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Йемене.
— Все россияне экипажа судна Seven Pearls покинули Йемен, — уточнили в российском посольстве.
Напомним, что после авианалета на танкер, находившийся с конца апреля в порту Рас-Иса на западе Йемена, трое россиян получили ранения и были эвакуированы. На момент инцидента на борту судна оставались еще 19 граждан России.
6 мая израильские ВВС полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане и атаковали электростанцию Дахбан в ее пригороде.
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