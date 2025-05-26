В казанский зоопарк «Река Замбези» доставят двух белых носорогов

Кроме того, из Московского зоопарка в рамках программы по сохранению гориллы на передержку приедут две самки

Фото: Илья Репин

В казанский зоопарк «Река Замбези» доставят двух белых носорогов. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана сообщил директор МБУК «Казанский зообосад» Сергей Павлов.

Он назвал доставку носорогов центральной задачей на этот год. Кроме того, из Московского зоопарка в рамках программы по сохранению гориллы на передержку привезут двух самок. Всего в двух частях казанского зооботсада живут 4,6 тыс. животных 133 видов.

Илья Репин / realnoevremya.ru

С начала 2025 года учреждение посетило 155,9 тыс. человек. Рекордное число гостей было зафиксировано в прошлом году. Тогда в двух частях казанского зооботсада побывали 781,2 тыс. посетителей.

Напомним, казанский зоопарк с 1 мая начал работать по летнему расписанию.

Галия Гарифуллина