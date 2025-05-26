Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с визитом в Татарстан

Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин прибыл сегодня с рабочим визитом в Татарстан. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Ранее запланированный на 23 апреля визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Татарстан был отменен из-за временных ограничений на полеты в аэропорту Казани.

В рамках встречи ожидается подписание двусторонних соглашений и посещение промпредприятий в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.