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Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с визитом в Татарстан

10:36, 26.05.2025
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с визитом в Татарстан
Фото: скриншот с видео studio ROMB

Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин прибыл сегодня с рабочим визитом в Татарстан. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Ранее запланированный на 23 апреля визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Татарстан был отменен из-за временных ограничений на полеты в аэропорту Казани.

В рамках встречи ожидается подписание двусторонних соглашений и посещение промпредприятий в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.

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