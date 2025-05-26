Урожай яблок в России в 2025 году может достичь 2 млн тонн

Фото: Динар Фатыхов

Урожай яблок в организованном секторе России по итогам 2025 года может составить около 2 миллионов тонн. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, передает ТАСС.

— В этом году очень рассчитываем, что за счет новой закладки и новых площадей, которые уже перейдут в площадь, дающую урожай, мы увидим серьезную прибавку. И честно говоря, рассчитываем на порядка 2 млн [тонн] в организованном секторе увидеть, — отметил Разин.

Он также подчеркнул, что в 2024 году удалось нивелировать негативные последствия возвратных заморозков.

— Мы практически на уровне 2023 года сработали, — добавил замминистра.

Из-за недавних заморозков в России пострадали посевы сахарной свеклы. По словам председателя правления союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрея Бодина, из более чем 1 млн гектаров посевов пострадало около 120 тыс. га.

Рената Валеева