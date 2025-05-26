Сегодня УНИКС откроет серию за 3-е место Единой Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани»
Сегодня, 26 мая, в казанском «Баскет-холле» УНИКС откроет серию игр за третье место в Единой Лиге ВТБ против «Локомотива-Кубани». Победитель серии будет определен по формату до трех побед по схеме «2+2+1».
Регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ УНИКС и «Локомотив-Кубань» завершили на третьем и четвертом местах соответственно.
В плей-офф команды уступили своим соперникам в предыдущих сериях против ЦСКА и «Зенита». Подробнее о том, на что будет давить УНИКС в борьбе за третье место и какой серии нам ждать, — в материале.
Стартовый матч серии состоится 26 мая в 19.30 в «Баскет-холле».
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