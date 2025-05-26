США перенесли срок введения 50%-ных пошлин на европейские товары до 9 июля

Фото: Максим Платонов

США отложили введение пошлин в размере 50% на европейские товары до 9 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова президента Дональда Трампа. Ранее Трамп угрожал повысить пошлины с текущих 10 до 50% уже с 1 июня, напомнил РБК.

— У нас был очень приятный разговор, и я согласился перенести дедлайн по пошлинам, — заявил Трамп по итогам телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В свою очередь, фон дер Ляйен охарактеризовала беседу как «хорошую» и отметила, что сторонам потребуется время до 9 июля для достижения выгодной сделки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отметим, что 9 июля истекает срок приостановки действия 20%-ных пошлин, которыми Трамп ранее угрожал обложить импорт из Евросоюза. Сейчас ставка составляет 10%. Перенос даты введения 50%-ных пошлин совпал с этим сроком.

По оценкам Bloomberg Economics, если пошлины в размере 50% все же будут введены, это затронет торговлю товарами между США и ЕС на сумму около $321 млрд. Введение таких тарифов может привести к снижению американского ВВП почти на 0,6% и повысить цены на потребительские товары более чем на 0,3%.



Рената Валеева