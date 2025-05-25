Минниханов поручил Минсельхозу рассмотреть введение субсидий на строительство парников

С соответствующей просьбой к нему обратились фермеры

. Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Буинск, где осмотрел ход весенней посевной. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Отмечается, что сельскохозяйственные работы по посевной завершены. Озимые прозимовали хорошо. Однако есть незначительное падение по животноводству. Раис республики обратил внимание, что нужно усилить работу, чтобы не допустить такой тенденции в будущем.

Фермеры обратились к Минниханову с просьбой рассмотреть возможность принять программу поддержки для тех, кто занимается выращиванием овощей в части субсидий на строительство парников, в виду дороговизны строительных материалов. Раис республики поддержал эту инициативу и обещал, что профильное министерство внесет свои предложения.

Также раис осмотрел крестьянско-фермерское хозяйство по производству плодово — ягодных культур. Питомник существует с 2006 года. Площадь многолетних насаждений составляет 37 га. Выращивают яблоки различных сортов: «Северный сенап», «Лобо», «Хани крисп», «Белорусские сладкие», «Беркутовское». По итогам прошлого года урожай яблок составил порядка 274 тонн.



Елизавета Пуншева