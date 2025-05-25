На Солнце произошла вспышка класса X

. Фото: Динар Фатыхов

На Солнце в ночь на воскресенье произошла вспышка высочайшего класса Х. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На графике, представленном на сайте лаборатории, показано, что вспышка мощностью Х1.1 началась в 04:46 мск, достигла пика к 04:52 мск, и завершилась в 04:57.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует минимальной мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С каждой последующей буквой мощность увеличивается в 10 раз.

Напомним, во вторник, 13 мая, на Солнце зарегистрирована вспышка высочайшего класса Х1.2.

Елизавета Пуншева