На Солнце произошла вспышка класса X
На Солнце в ночь на воскресенье произошла вспышка высочайшего класса Х. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
На графике, представленном на сайте лаборатории, показано, что вспышка мощностью Х1.1 началась в 04:46 мск, достигла пика к 04:52 мск, и завершилась в 04:57.
Вспышки на Солнце классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует минимальной мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С каждой последующей буквой мощность увеличивается в 10 раз.
Напомним, во вторник, 13 мая, на Солнце зарегистрирована вспышка высочайшего класса Х1.2.
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