В Казани водитель Kia Rio потерял сознание за рулем и врезался в ограждение

. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня утром, около 09.09 на улице Ямашева в Казани произошло ДТП. Водитель автомобиля Kia Rio, 1981 года рождения, по предварительной информации, потерял сознание во время движения, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Водитель был госпитализирован в медицинское учреждение для обследования.

Признаков алкогольного или наркотического опьянения у мужчины не выявлено. Проводится дополнительное медицинское обследование для установления причин потери сознания.

В автомобиле находилась восьмилетняя дочь водителя, которая была зафиксирована в специальном детском удерживающем устройстве. Ребенок не пострадал.

Рената Валеева