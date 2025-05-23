«Ак Барс» и «Рубин» попали в топ-20 рейтинга Forbes по уровню менеджмента

. Фото: Динар Фатыхов

Forbes Sport опубликовал ежегодный рейтинг эффективности работы менеджмента клубов баскетбольной Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего в списке 25 команд, казанские оказались во второй десятке.

«Ак Барс» занял 13-е место. Он первый в КХЛ по реализации билетной программы и питания, но лишь пятый по заполняемости арены. «Барсы» единственные, чья прибыль превысила миллиард рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следом на 14-й строчке расположился «Рубин», закрепившийся в середине таблицы РПЛ. Составители рейтинга отмечают, что футбольный клуб проигрывает по популярности в республике хоккею и баскетболу. Клуб занял место в середине таблице чемпионата, однако по финансовым показателям уступает ряду клубов РПЛ.