Российские ученые обнаружили бактерии для борьбы со стафилококками

. Фото: Динар Фатыхов

Министр природы России Александр Козлов сообщил на XI Невском международном экологическом конгрессе, что российские ученые выделили из антарктической почвы бактерии, которые могут стать основой для новых препаратов против стафилококковой инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Козлова, растущая устойчивость инфекций к существующим лекарствам заставляет искать новые антибактериальные средства. «Во время предыдущих экспедиций были выделены бактерии-продуценты антимикробных соединений. Эксперименты показали, что два штамма перспективны для лечения стафилококковой инфекции», — отметил министр.

Козлов подчеркнул, что научные исследования в Антарктиде получают международное признание, так как этот регион открывает тайны Земли для ученых.

XI Невский международный экологический конгресс проходит 22–23 мая в Санкт-Петербурге при поддержке правительства России, Совета Федерации, Минприроды и МПА СНГ.

Напомним, что недавно группа ученых из России и Ирландии обнаружила перспективное соединение на основе антимикробных пептидов — элементов врожденного иммунитета — для создания нового антиопухолевого препарата.

Матвей Гавриков