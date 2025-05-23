Путин поручил Минниханову подготовить план развития арендного жилья
Президент России Владимир Путин дал поручение до 15 июня 2025 года разработать план развития рынка арендного жилья в России. Об этом сообщает РБК.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Также регионам предписано повысить собираемость платежей за коммунальные услуги до 1 октября 2025 года и обеспечить земельные участки под ИЖС объектами коммунальной инфраструктуры.
Напомним, что недавно президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в порядок сбора средств на капремонт многоквартирных домов и расчета пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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