Путин поручил Минниханову подготовить план развития арендного жилья

Президент России Владимир Путин дал поручение до 15 июня 2025 года разработать план развития рынка арендного жилья в России. Об этом сообщает РБК.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Также регионам предписано повысить собираемость платежей за коммунальные услуги до 1 октября 2025 года и обеспечить земельные участки под ИЖС объектами коммунальной инфраструктуры.

Напомним, что недавно президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в порядок сбора средств на капремонт многоквартирных домов и расчета пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Матвей Гавриков