Путин подписал закон о повышении взносов на капремонт и снижении пеней за ЖКУ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в порядок сбора средств на капремонт многоквартирных домов и расчета пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, уровень собираемости взносов на капремонт для домов, выбравших способ накопления средств на специальном счете, увеличен с 50% до 60%.

Помимо увеличения уровня собираемости взносов на капремонт, закон также предусматривает снижение размера пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг более чем вдвое. Размер ставки пеней снижен до 9,5%. По мнению парламентариев, это поощрит граждан к своевременной оплате услуг.



Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что разрабатывает законопроект, предусматривающий компенсацию взносов на капитальный ремонт для многодетных семей.

Рената Валеева