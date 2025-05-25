На закупку книг для библиотек Татарстана выделили почти 9 млн рублей

. Фото: Максим Платонов

На закупку книг для библиотек районов и крупных городов Татарстана, включая Казань, выделили 8,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В каждую библиотеку отправится один комплект книг классиков и современных авторов. Всего предусмотрено семь наборов, включающих в себя от 157 до 446 изданий.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Самый большой набор направят в Республиканскую юношескую библиотеку, которая находится в Казани по адресу ул. Ибрагимова, д. 53Б. Самый скромный — в учреждения Атнинского, Новошешминского, Тюлячинского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Верхнеуслонского, Ютазинского, Спасского, Черемшанского, Муслюмовского, Апастовского, Алькеевского районов республики.

Заказчиком выступает Минкульт Татарстана. Срок исполнения контракта — с даты заключения до 31 декабря.

Напомним, Татарстан занял пятое место в рейтинге самых читающих регионов России. Республика уступила Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому краю, а также Свердловской и Новосибирской областям.

Галия Гарифуллина