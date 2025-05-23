Около 78% россиян уверены, что в школах должно быть обучение иностранным языкам

. Фото: Максим Платонов

По свежим данным, 78% россиян уверены, что в школах необходимо преподавать иностранные языки. Из них 20% считают, что достаточно одного английского, а 58% готовы поддержать обучение нескольким языкам. Об этом сообщили в аналитическом центре НАФИ.

При этом каждый десятый опрошенный, особенно среди молодежи до 24 лет (21%), считает, что иностранные языки в школах не нужны.

Среди старшеклассников наблюдается высокий интерес к изучению языков: 27% пользуются онлайн-сервисами и приложениями, 19% читают книги и смотрят фильмы на иностранном языке, 16% занимаются по самоучителям, а 14% обучаются с репетитором.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты НАФИ подчеркивают, что английский язык по-прежнему остается в приоритете, но растет интерес и к другим языкам, в том числе азиатским.

Напомним, что руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил что в этом году профильную математику выбрали на 4,6% больше выпускников, чем в прошлом. Всего ее будут сдавать 335,2 тыс. человек, или 47,04% от всех выпускников. Базовую математику планируют сдавать почти 47% участников (334,6 тыс. человек).

Также выросло число желающих сдавать информатику (+2,8%), физику (+2,7%), биологию (+2,2%) и химию (+1,5%). Однако обществознание теряет популярность: в прошлом году его выбрали 44% выпускников, а в этом — 42,38% (301,9 тыс. человек).



Анастасия Фартыгина