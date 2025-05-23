Эльмира Булатова: «Если закон примут и медвежонка нельзя будет передать в цирк, он погибнет»

В России предложили запретить покупать и передавать животных в цирки

. Фото: Мария Зверева

На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект о запрете приобретать и передавать животных в цирки для использования в культурно-зрелищных целях. Однако инициатива вызвала множество споров. «Меры, предложенные в этом законопроекте, явно придуманы людьми, ничего не знающими о цирковой отрасли в целом и о специфике российской цирковой системы. Так, например, они не учли, что в цирке задействовано множество животных, которых человек одомашнил много веков назад», — заявила «Реальному времени» директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова. Подробнее — в материале издания.

Запрет на покупку животных для цирков должен помочь «перейти к более этичному обращению с цирковыми животными» и сэкономить деньги

С законодательной инициативой о запрете приобретения животных для цирков с 1 января 2026 года выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером Алексеем Нечаевым. Документом также предлагается обязать владельцев таких животных осуществлять их стерилизацию.

На конец 2024 года, по данным Минкультуры России, в стране действовало 64 цирка, в которых содержалось в общей сложности 768 животных, при этом это число уменьшается — в 2022-м их насчитывалось 832. На содержание хвостатых в цирке уходит не менее 200 миллионов рублей в год.

— В настоящее время использование животных в цирковых представлениях вызывает как этические, так и практические проблемы. Животные зачастую содержатся в условиях, далеких от естественных: большую часть времени они проводят в тесных клетках, лишенных привычной среды обитания. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» размеры клеток для содержания крупных хищников, таких как львы и тигры, составляют не менее 2,1 м в длину, 1,3 м в ширину и 1,3 м в высоту — что эквивалентно пожизненному заключению в пространстве, сравнимом с лифтом, — считают авторы законопроекта. — Во время гастролей ситуация еще ухудшается: животных перевозят в душных фургонах или вагонах на протяжении нескольких суток, зачастую с ограниченным питанием и без должной вентиляции.

Инициаторы считают, что методы дрессировки «нередко основаны на жестком принуждении». «В СМИ и социальных сетях регулярно появляются публикации, свидетельствующие о жестоком обращении с животными, использовании болевых методов дрессуры, ненадлежащих условиях содержания, а также зафиксированы случаи нападений животных на людей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также указывается, что многие страны постепенно отказываются от эксплуатации животных, например Узбекистан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Зоозащитные организации подчеркивают, что такие меры, как запрет на приобретение новых животных и стерилизация уже содержащихся, позволят обеспечить постепенный отказ от эксплуатации животных без шоковых последствий для отрасли, но с четкой и прогнозируемой траекторией изменений. Предлагаемые законопроектом меры предотвратят пополнение цирковых трупп новыми животными и остановят воспроизводство практики их эксплуатации. Установленный срок (2026 год) предоставляет циркам достаточный переходный период для корректировки деятельности без привлечения новых животных, — следует из документа.

При этом инициатива предусматривает возможность использования уже содержащихся в цирках животных «до конца их естественной жизни». По мнению авторов законопроекта, запрет на покупку животных для цирков должен помочь «перейти к более этичному обращению с цирковыми животными» и сэкономить деньги.

Животные в цирке — не несчастные «эксплуатируемые» существа, а равноправные артисты

Эту инициативу «Реальному времени» прокомментировала директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова.

— Меры, предложенные в этом законопроекте, явно придуманы людьми, ничего не знающими о цирковой отрасли в целом и о специфике российской цирковой системы. Так, например, они не учли, что в цирке задействовано множество животных, которых человек одомашнил много веков назад, — лошади, собаки, кошки, овцы, козы. И риторика о якобы «эксплуатации животных» в цирках в таком случае должна распространяться дальше. Эксплуатируем ли мы собак, используя их в поисковых целях или на военной службе? Можно ли назвать эксплуатацией лошадей в высшей школе верховой езды, которая, между прочим, входит в олимпийские виды спорта? — задалась она вопросом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, животные в цирке — не несчастные «эксплуатируемые» существа, а равноправные артисты — такие же, как люди: «Дрессировщики их любят и берегут. И если артист-человек выйдет на манеж и будет выступать даже больной, а порой и с травмой — ведь зрители ждут, то животных никогда не заставляют работать, если они не хотят. Просто временно убирают их номер из программы».

К тому же многие попадают на арену совершенно другими путями.

— Например, где-нибудь в глубинке егерь обнаружил медвежонка, оставшегося без матери, которую убили браконьеры, — что с ним делать? Дать погибнуть или дать ему шанс на счастливую долгую (намного дольше, чем в дикой природе!) жизнь с профессиональным дрессировщиком, который его вырастит, выучит и будет любить и относиться как к собственному ребенку? Если закон примут и медвежонка нельзя будет передать в цирк, он погибнет. Но этот пример — единичный случай. Сейчас в цирках не работают животные из дикой природы. Все они родились в неволе, причем несколько поколений назад, — пояснила Эльмира Булатова.

Она прокомментировала и пункт о том, что каждое животное, уже находящееся в цирке, может продолжать выступать и оставаться на попечении учреждения до своей естественной старости и смерти:

— Если бы авторы проекта поговорили хоть с одним дрессировщиком, они бы узнали, что животные не работают на манеже до смерти, а выходят на «пенсию» — как люди. И эту пенсию им надо финансово обеспечить — содержать животное, кормить, ухаживать, предоставлять ветеринарную помощь. На какие деньги? Сейчас это делается на средства дрессировщиков, а они зарабатывают, выступая со своими более молодыми животными. Если по законопроекту они не смогут больше выступать, то куда девать всех животных-пенсионеров?

Реальное время / realnoevremya.ru

— Законопроект в том виде, в котором он есть сейчас, выглядит популистским, непродуманным и вызывает много вопросов. Что же касается запрета на выступления животных в цирках, то, по статистике Казанского цирка, больше всего зрителей собирают представления с животными, чем без них, — заключила директор учреждения.

Дарья Пинегина