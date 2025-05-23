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Трасса М-12 от Москвы до Казани побила рекорд по популярности проезда

10:54, 23.05.2025
Трасса М-12 от Москвы до Казани побила рекорд по популярности проезда
. Фото: Максим Платонов

Трасса М-12, соединяющая Москву и Казань, достигла нового рекорда — за полтора года с момента открытия на ней совершено более 35 млн проездов. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

— Спасибо всем, кто выбрал трассу М-12 «Восток»! — прокомментировали в пресс-службе дорожников.

Напомним, что в Татарстане планируют временно ограничить движение транспорта в населенных пунктах и туристических зонах, чтобы снизить загрязнение воздуха. Этот шаг стал ответом на ухудшение экологической ситуации.

Анастасия Фартыгина

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