Каждый четвертый рубль от продажи книг в 2024 году пришелся на Москву

В 2024 году продажи книг в Москве составили 24% от общего книжного рынка России

. Фото: Екатерина Петрова

В 2024 году продажи книг в Москве составили 24% от общего книжного рынка России. Это около 22 млрд рублей без учета подержанных изданий. Такие данные содержатся в совместном мониторинге книжного рынка, подготовленном Российским книжным союзом и правительством Москвы. Исследование показывает, что, несмотря на рост онлайн-продаж, книжная розница в столице остается стабильной.

В городе действуют 236 книжных магазинов. За год в Москве открылось 14 новых магазинов, закрылись 13. В регионах ситуация иная: за тот же период в России закрылось 220 книжных магазинов — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Общий оборот книжной розницы в стране в 2024 году снизился на 1,6% и составил 37,4 млрд рублей.

По данным опроса, 77% москвичей заявили, что выбирают книги в офлайн-магазинах. Однако фактически через книжную розницу проходит лишь 12,6% объема продаж. Остальные продажи делят между собой маркетплейсы (53,8%), некнижный ретейл (12,8%), бюджетные организации (12,4%), оптовики (7,9%) и другие каналы.

Сеть «Читай-город — Буквоед» заявила, что 18% от своих продаж в 2024 году получила в Москве. Общая выручка сети достигла 15,9 млрд рублей. В первом квартале 2025 года доля Москвы в структуре продаж сети выросла до 19%. Продажи выросли на 8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Сеть открыла три обновленные точки с зонами для встреч с авторами и клубами по интересам.

Алина Бицутина / Предоставлено пресс-службой «Читай-город»

Группа «Альпина» заявила, что продажи через московских партнеров составили 12% ее общего оборота. Холдинг «Эксмо-АСТ» не раскрыл свою долю, но сообщил, что продажи книг в московской рознице выросли на 4% к 2023 году. В первом квартале 2025 года объем продаж в деньгах остался на уровне аналогичного периода 2024 года.

Основной фактор роста в рознице — рост среднего чека. В Москве он достиг 2110 рублей — это на 8,5% больше, чем в 2023 году. В регионах средний чек увеличился до 442 рублей — рост на 5,7%. Эксперты связывают это с повышением цен на книги и высокой покупательной способностью москвичей. В 2024 году книги в столице подорожали в среднем на 7–12%.

Цены на книги продолжают расти и в 2025 году. В «Библио-глобусе» отметили, что поставщики увеличили цены на 5–15% в зависимости от издательства. Поэтому магазины вынуждены чаще менять цены на полках. Там же сообщили о снижении продаж минимум на 15% в первом квартале года.

Лидером по числу магазинов в столице остается «Читай-город» — 79 точек на май 2025 года. За ним следуют «Книжный лабиринт» (29), «Московский дом книги» (15), «Детский книжный» (13) и «Республика» (9).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В конце 2024 года крупнейшие книжные сети договорились с издательствами «Эксмо-АСТ» и «Альпина» о снижении цен на новинки в магазинах. Цены стали ближе к тем, что предлагают маркетплейсы. Книжные магазины и издательства также проводят совместные акции, тематические выкладки и мероприятия. В «Библио-глобусе» покупателей привлекают лекциями, мастер-классами и презентациями.

По итогам 2025 года «Эксмо-АСТ» ожидает рост продаж в Москве на 3%. В «Альпине» прогнозируют стабильность на уровне 2024 года. В «Читай-городе» ожидают умеренный рост. По мнению экспертов, московский рынок держится благодаря концентрации вузов, культурных центров и высокой численности населения. Население города превышает 13 млн человек.

Книжные магазины в Москве становятся не только точками продаж, но и местами досуга. Формат с кофе, встречами и лекциями помогает привлекать трафик. Эксперты считают, что для роста книжной розницы нужны меры поддержки: продление нулевого торгового сбора, отмена НДС на книги, контроль за маркетплейсами и возможность использовать «Пушкинскую карту» на бумажные издания.

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Екатерина Петрова