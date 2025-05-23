В Госдуме предложили увеличить налоги на игорный бизнес в два раза

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Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предполагает удвоение налогов на игорный бизнес. Соавтором проекта является лидер партии Сергей Миронов. Документ будет рассмотрен в парламенте в пятницу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что увеличение налогов необходимо из-за «сверхприбылей», которые получили предприниматели от игорного бизнеса в 2023 году.

Предлагаемые налоговые ставки включают: от 100 до 500 тыс. рублей за один игровой стол, от 6 до 30 тыс. рублей за один игровой автомат и от 100 до 500 тыс. рублей за процессинговый центр букмекерской конторы. Также для интерактивных ставок предлагается налог от 4 до 5 млн рублей за один процессинговый центр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если налоговые ставки не установлены на уровне субъектов России, будут действовать следующие ставки: 250 тыс. рублей за игровой стол, 15 тыс. рублей за автомат и 250 тыс. рублей за процессинговый центр букмекерской конторы.

Для интерактивных ставок также предусмотрены ставки в 4,5 млн рублей за один процессинговый центр и 9,5 миллиона рублей за станцию интерактивных ставок букмекерской конторы. Кроме этого, на пункты приема ставок предлагается установить налог в 24 тыс. рублей.

Напомним, что Федеральная налоговая служба (ФНС) одобрила предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт».

Анастасия Фартыгина