Сборная Канады сенсационно вылетела с ЧМ по хоккею, уступив Дании

. Фото: Динар Фатыхов

Сборная Канады неожиданно вылетела с чемпионата мира по хоккею, проиграв Дании в четвертьфинале со счетом 1:2. Это поражение стало первым для канадцев с 2014 года, и они не выйдут в полуфинал турнира, несмотря на то что выигрывали чемпионат 28 раз, что является рекордом. Об этом сообщает ТАСС.

В матче, который состоялся в Хернинге, датчане забросили две шайбы в финальной части второго периода: Николай Элерс отличился на 58-й минуте, а Ник Олесен — на 60-й. Единственную шайбу за Канаду забил Трэвис Сэнхайм на 46-й минуте.

Это поражение оставляет канадскую команду без медалей на чемпионате мира второй год подряд. В прошлом году они проиграли шведам в матче за третье место. На текущем турнире в составе Канады выступали такие звезды, как Сидни Кросби и Натан Маккиннон.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сборная Канады заняла первое место в группе A, тогда как датчане оказались четвертыми в группе B. Следующим соперником Дании в полуфинале станет команда Швейцарии, а шведы встретятся с американцами. Полуфиналы пройдут 24 мая, финал и матч за третье место состоятся 25 мая в Стокгольме.

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Анастасия Фартыгина