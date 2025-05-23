Казань вошла в тройку популярных направлений для аренды жилья на июньские праздники

. Фото: Максим Платонов

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования жилья Ostrovok, Казань стала одним из самых популярных направлений для посуточной аренды квартир на июньские праздники 2025 года. В этом списке она занимает третье место после Санкт-Петербурга и Калининграда. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Число бронирований на июньские праздники в России увеличилось на 32% по сравнению с прошлым годом, — уточнили в пресс-службе Ostrovok. Средняя стоимость аренды квартир на неделю с 9 по 15 июня составляет 5 тыс. рублей, что на 11% больше, чем в 2024 году.

Наиболее высокие цены на аренду жилья наблюдаются в Нижнем Новгороде (7,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (6,6 тыс. рублей) и Сочи (6,3 тыс. рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также отмечается рост интереса к загородным домам, особенно в таких регионах, как Карелия и Краснодарский край. Средняя стоимость аренды загородного дома на июньские праздники составляет 8,2 тыс. рублей.

Напомним, что Казань заняла пятое место среди самых популярных направлений для отдыха, сохранив свою стоимость аренды на уровне 6 тыс. рублей за ночь. Это соответствует показателям прошлого года.



Анастасия Фартыгина