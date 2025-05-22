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СК доложат о ходе расследования убийства несовершеннолетней в Бугульме

15:49, 22.05.2025
СК доложат о ходе расследования убийства несовершеннолетней в Бугульме
. Фото: Ринат Назметдинов

В Бугульме расследуют убийство несовершеннолетней девушки, которое вызвало широкий общественный резонанс. Мать погибшей уверена: ее дочь стала жертвой целого ряда преступлений, повлекших трагический исход.

Об этом сообщает Следком в своем телеграм-канале.

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Председатель СК России поручил руководителю управления по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Матвей Гавриков

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