СК доложат о ходе расследования убийства несовершеннолетней в Бугульме
В Бугульме расследуют убийство несовершеннолетней девушки, которое вызвало широкий общественный резонанс. Мать погибшей уверена: ее дочь стала жертвой целого ряда преступлений, повлекших трагический исход.
Об этом сообщает Следком в своем телеграм-канале.
Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Председатель СК России поручил руководителю управления по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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