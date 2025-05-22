Путин наградил Метшина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

. Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщает мэрия Казани в своем телеграм-канале.

Церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца.

Владимир Путин также вручил награды более 20 гражданам, включая военных, космонавтов, общественных деятелей и представителей различных сфер.

Ильсур Метшин передал главе государства привет от своей мамы.

Матвей Гавриков