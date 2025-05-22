Новости общества

11:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин наградил Метшина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

15:39, 22.05.2025
Путин наградил Метшина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
. Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщает мэрия Казани в своем телеграм-канале.

Церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца.

Владимир Путин также вручил награды более 20 гражданам, включая военных, космонавтов, общественных деятелей и представителей различных сфер.

Ильсур Метшин передал главе государства привет от своей мамы.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также