Путин наградил Метшина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщает мэрия Казани в своем телеграм-канале.
Церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца.
Владимир Путин также вручил награды более 20 гражданам, включая военных, космонавтов, общественных деятелей и представителей различных сфер.
Ильсур Метшин передал главе государства привет от своей мамы.
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